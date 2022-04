Lourenço Ortigão e Daniela Melchior arrancam trabalhos da nova série da TVI

Lourenço Ortigão e Daniela Melchior arrancaram, esta segunda-feira, com os trabalhos da nova série da TVI “Quando Amar É Pecado”.

O ator esteve a trabalhar com a atriz no primeiro dia das gravações do novo projeto da estação privada. Para assinalar o momento, o namorado de Kelly Bailey partilhou uma fotografia no Instagram.

“Nova aventura, dia 1 concluído! Muito entusiasmado para o que aí vem”, confessou Lourenço Ortigão na legenda de uma imagem em que surgem os dois abraçados com a claquete na mão.

Na mesma rede social, Daniela Melchior também fez referência ao momento, mostrando-se a meio da cena a ser maquilhada num registo fotográfico captado pelo colega de elenco Lourenço Ortigão.

“Dia 1 – ‘Pecado’. Obrigada pela foto Lourenço Ortigão!” escreveu.

