Lourenço Ortigão garante que não está desagradado por não ser apresentador

Lourenço Ortigão esteve à conversa com os jornalistas durante um “brunch” no âmbito do evento “Worten Cozinhas” e falou sobre o presente e o futuro.

Durante essa conversa vários foram os temas abordados e um deles foi o facto de rumores recentes darem conta que o ator, de 32 anos, estaria desagradado por ainda não ter tido a oportunidade de ser apresentador.

“Não tenho intenção de me tornar um apresentador, para já. Considero-me um ator, e sempre quis focar-me nessa área, onde sei que sou bom e tenho coisas para melhorar. Agora, se surgir um formato que seja interessante, e que exista essa oportunidade, eu vou fazer”, disse.

“Claro que se me disserem para fazer um single, muito dificilmente aceitaria. Mas nós na nossa área temos de ser desafiados a sair da zona de conforto e a experimentar coisas novas, e a área da apresentação é uma coisa que nunca vou colocar de parte. Pode ser interessante, mas se for um formato com o qual me identifique e sem ser forçado”, reforçou.

Recorde-se que o intérprete saiu da TVI em agosto deste ano.