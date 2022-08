Luciana Abreu mostra filha a cantar tema da “Frozen”

Quem sai aos seus não degenera, já diz o ditado e Luciana Abreu parece querer comprovar isso. A atriz e cantora partilhou um vídeo em que uma das filhas gémeas surge a cantar um tema do filme “Frozen”, da Disney.

“Que orgulho… A primeira atuação da vida delas, com uma sala cheia… ninguém as conseguiu segurar”, começou por escrever.

“‘Aí Cristo, tu vem cá baixo ver isto’ Obrigada pela noite extraordinária de diversão e entretenimento”, rematou.

Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de quatro meninas, Lyannii e Lyonce, frutos do casamento com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, que nasceram do casamento com Daniel Souza.