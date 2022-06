Luciana Abreu reage à condenação do ex-marido: “Um medo desesperante”

Luciana Abreu recorreu às redes sociais para reagir publicamente à condenação de Daniel Souza, ex-marido, por violência doméstica.

“1 de junho de 2022. Esta é a fotografia que eternizou uma das fases mais complicadas e tristes da minha vida. Um silêncio absoluto, fruto de um medo desesperante, que me consumia, indignava e revoltava”, começou por escrever.

“Devo um obrigada às minhas filhas, nunca deixaram que a criança cada vez mais ténue que ainda existia em mim me abandonasse de vez. Aos meus pais do coração, obrigada por me terem levantado sempre que caí. À justiça divina, um glória a Deus”, acrescentou.

“À justiça na terra… peço com toda a minha coragem e fé, que quem sofre desalmadamente, lute, mova montanhas, mas que não desista. Que denuncie e seja forte, a justiça é a justiça e sempre vencerá… Obrigada a todos pelo vosso apoio e mensagens de carinho”, rematou.

Recorde-se que o guia turístico foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão pelo Tribunal de Cascais por violência doméstica. No entanto, o Tribunal suspendeu a pena por acreditar que a voz de prisão é suficiente para evitar crimes futuros.

Daniel Souza terá ainda que cumprir um programa de prevenção de violência doméstica dos Serviços Prisionais e está proibido de contactar Luciana Abreu durante dois anos.

A atriz e cantora irá ainda ter direito a uma indemnização no valor de três mil euros por danos morais.

Recorde-se que Daniel Souza deu, em abril, uma entrevista a Manuel Luís Goucha em que afirma estar inocente de todos os crimes de que é acusado.

O ex-casal tem ainda duas filhas em comum, as gémeas Amoor e Valentine. No entanto, Luciana Abreu é ainda mãe de Lyonce e Lyannii, frutos do relacionamento que manteve com o futebolista Yannick Djaló.