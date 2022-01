Luís Borges namora com espanhol do ramo imobiliário

Luís Borges namora com um homem espanhol que trabalha no ramo imobiliário. Este é o primeiro amor do modelo, que publicamente permanecia solteiro desde a morte do ex-marido, Eduardo Beauté.

O manequim tem passado a maior parte do tempo com os filhos, Eduardo, Bernardo e Lurdes, que adotou enquanto mantinha uma relação amorosa com o cabeleireiro das celebridades.

De acordo com a informação divulgada pelo programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, nomeadamente pelo comentador e produtor Hugo Mendes, Luís Borges está a namorar novamente. Desta vez, com um espanhol.

Até ao momento, não foi assumido qualquer relacionamento pelo também apresentador do programa “Cabelo Pantene – O Sonho”, da TVI nas redes sociais.

