Luísa Castel-Branco “doente” e “incapacitada”

Longe do pequeno ecrã da SIC, no “Passadeira Vermelha”, a comentadora justificou a ausência com a sua “doença auto-imune”.

Luísa Castel-Branco continua condicionada pela sua doença auto-imune, o que a tem afastado do programa social das noites da SIC “Passadeira Vermelha”.

Com muitos telespetadores preocupados, a comentadora decidiu dar uma justificação aos fãs.

“O meu único voto para este ano era conseguir ser positiva, otimista. Nem de propósito desde a última semana de janeiro até agora tenho estado doente e incapacitada de fazer seja o que for”, começou por escrever nas redes sociais.

“É o preço a pagar por uma doença auto-imune e consequentemente um sistema imunitário tão fraco que não tem defesas. As minhas desculpas às alunas inscritas no curso de crochet. Se Deus quiser lá estaremos no dia 25”, referiu Luísa Castel-Branco.

“O meu muito obrigada aos espectadores da ‘Passadeira Vermelha’ pelas vossas mensagens. Até breve, com o máximo do otimismo que consigo”, rematou.