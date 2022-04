Luísa Castel-Branco deixa isolamento após receber alta: “Já me sinto outra”

Luísa Castel-Branco abandonou o isolamento profilático depois de ter tido alta médica. A mãe de Inês Castel-Branco esteve infetada com covid-19.

A comentadora dos “reality shows” da TVI revelou, no perfil de Instagram, que já pode sair de casa, admitindo que, após a boa-nova, se sente outra pessoa.

“Bom dia a todos! Com alta da covid-19! Já me sinto outra, mas canso-me imenso”, assumiu Luísa Castel-Branco na legenda de um vídeo gravado há um ano da cadela Pi ao colo do dono.

Há uns dias, a mãe da atriz da TVI tinha adiantado que se sentia com vontade de “trepar as paredes”, devido aos sintomas do novo Coronavírus.

“Sem poder sair de casa, mas também não me apetece, a cabeça continua com um zumbido horrível, o corpo nem é bom falar, sem paladar nem olfato, estou a trepar paredes!” relatou.