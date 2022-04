Luísa Castel-Branco recorda dificuldades para sustentar os filhos após separação: “Cheguei a ter quatro trabalhos”

Luísa Castel-Branco admitiu que chegou a ter quatro empregos para sustentar os filhos após a separação com António de Castel-Branco.

A ex-comentadora do programa “Passadeira Vermelha” falou sobre a separação, numa conversa intimista com Manuel Luís Goucha no programa “Conta-me”, este sábado, 27 de março, e as dificuldades que teve de ultrapassar.

A escritora, que foi casada com António de Castel-Branco, pai dos três filhos, Inês Castel-Branco, António Castel-Branco e Gonçalo Castel-Branco, contou que, após a separação, a situação financeira piorou e as dificuldades já existiam antes da separação continuaram, até porque sempre foi “péssima” a gerir dinheiro, como revelou.

“Financeiramente, foi complicado. Até porque fiquei mesmo sozinha com essa responsabilidade. […] Foi difícil a nível financeiro, de trabalho, mas foi maravilhoso”, admitiu, referindo-se ao facto de a separação a ter aproximado dos filhos. “Somos um clã”, acrescentou.

“Cheguei a ter quatro trabalhos e eles [os filhos] sabiam sempre onde estava, o que eu fazia e habituaram-se a cuidar uns dos outros”, recordou.

Cinco anos depois de se ter divorciado, em 1990, Luísa Castel-Branco começou uma relação amorosa com Francisco Colaço.