“Magoada” e “assustada”: apareceu a cadela do “Chef” Ljubomir Stanisic

Duska esteve desaparecida algumas horas para desespero do cozinheiro jugoslavo, mas apareceu magoada e assustada.

O “Chef” de “Pesadelo na Cozinha” (TVI), já pode respirar de alívio. A sua cadela, Duska, que tinha desaparecido este sábado já está de volta a casa.

“Encontrámos a Duska! Passou o tempo no meio do eixo Norte-sul! Está magoada e assustada mas bem!”, começou por escrever Ljubomir no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B7d8b8wJQxu/

“Estamos muito felizes! E sem a vossa ajuda – e a ajuda desta ferramenta incrível – não teríamos conseguido! Muito agradecidos mesmo! E um agradecimento especial ao @Recreio Canino, Creche Canina”, rematou o “Chef”.