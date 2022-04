Goucha diverte-se com equipa de “Você na TV!” fora do estúdio

Manuel Luís Goucha abriu uma excepção e, este sábado, divertiu-se com a equipa do programa da manhã “Você na TV!” fora do estúdio.

Por diversas vezes, o apresentador do matutino afirmou em direto que não tem o hábito de conviver com os profissionais do quarto canal fora do horário de trabalho porque prima pela sua privacidade e descanso. Desta vez, abriu uma excepção.

O comunicador, a sua colega Maria cerqueira Gomes e a restante “grupeta” almoçaram juntos este sábado e até foram ao cinema. O momento foi partilhado no Instagram por Manuel Luís Goucha.

“Uma grupeta fixe! Amanhã contarei tudo no blogue (ainda meteu almoço e teatro). Aproveitem o fim de semana”, pode ler-se na legenda.

