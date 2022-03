Manuel Luís Goucha regressa do Alentejo e “família” despede-se com saudades

O apresentador da TVI Manuel Luís Goucha passou parte do fim de semana prolongado no monte alentejano, mas já voltou a Lisboa. O marido e os cães foram despedir-se.

De volta a Lisboa. Como é habitual, Manuel Luís Goucha passou o fim de semana no monte alentejano – inclusivamente participou, via internet, no “Você na TV!” -, mas já está de regresso ao trabalho.

Na despedida e já com saudades, junto ao portão da herdade, estiveram o marido, Rui Oliveira, e os dois cães, que Goucha fotografou à despedida.

“E pronto, é hora de regressar!”, declarou o apresentador da TVI nas redes sociais. “O Rui fica bem guardado”, brincou uma seguidora.