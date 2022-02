Manuel Marques e Beatriz Barosa desfrutam de férias juntos

Após os rumores de um alegado relacionamento, Manuel Marques e Beatriz Barosa estão a desfrutar de uns dias de férias juntos.

O suposto casal, que contracena em “Festa é Festa”, partilhou nas redes sociais fotografias que mostram que o ator, de 46 anos, e a atriz, de 24, fizeram uma pausa para relaxar, apesar de não surgirem juntos.

As fotografias foram reveladas após o anuncio do fim do casamento de 10 anos entre Miguel Marques e Ana Martins e ainda a polémica do suposto caso extraconjugal na sequência dos rumores da suposta relação amorosa com Beatriz Barosa.

Miguel Marques e Beatriz Barosa ter-se-ão apaixonado no início as gravações da novela. “Apaixonaram-se no início das filmagens e o namoro terá começado logo nos primeiros dias de gravação. […] Eles nunca fizeram questão de o esconder. Saem e chegam juntos aos estúdios, estão juntos para quem quiser ver”, contou uma fonte da produtora do projeto da TVI à TV 7 Dias.

Manuel Marques tem duas filhas em comum Inês, de 14 anos, e Elisa, de cinco, em comum com Ana Martins.