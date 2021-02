Marcantonio del Carlo diz adeus ao cenário de “Terra Brava”

Marcantonio del Carlo despediu-se, esta quinta-feira, do cenário de “Terra Brava” na reta final das gravações da novela da SIC.

O ator, que interpreta o polícia “André Figueiredo” na trama, revelou no Instagram que as gravações no cenário do posto da Guarda de Vila Brava terminaram e despediu-se das filmagens com os atores Diogo Amaral e João Reis.

“E já na reta final hoje fechamos o décor do posto da Guarda de Vila Brava. Foram um ano e três meses de cumplicidade, boas gargalhadas e muitas cenas divertidas”, escreveu Marcantonio del Carlo na legenda da fotografia.

Recorde-se que Marcantonio del Carlo foi pai pela primeira vez há duas semanas. Simone nasceu da relação entre o intérprete e a atriz Iolanda Laranjeiro. O casal oficializou a relação amorosa há dois anos.

