Márcia Soares para Cristina Ferreira: “Palavras de gratidão com a alma coração plenos”

Márcia Soares é, este mês de abril, capa da revista “Cristina”. Nas redes sociais, a finalista do “Big Brother 2023” deixou rasgados elogios à apresentadora da TVI e agradeceu a oportunidade.

“Escrevo estas palavras de gratidão com a alma e coração plenos de serenidade e cheios de amor pela oportunidade que me foi dada por ti. Obrigada pela dádiva desta entrevista libertadora, obrigada por me deixares expor o meu eu, livre de amarras, crua e inteira”, escreveu.

“A ti agradeço pelo exemplo de pessoa admirável que me transmites a mim e às milhares de pessoas que se espelham na tua imagem. Sigo confiante no que a vida me trará sabendo que o futuro a mim me pertence trilhar. Obrigada”, completou.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “Autenticidade, verdade, o coração no lugar certo, só isso importa!”, “Que orgulho” e “És enorme! Tanto orgulho por ti” são alguns dos exemplos.