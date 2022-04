Marco Costa celebra aniversário da avó com dedicatória

View this post on Instagram

Para tudo! Hoje a melhor avó do mundo faz anos! Quero tudo a dar os parabéns a Avó @alcinasilva1943’ Esta mulher furacão, amiga, divertida, meio doida e teimosa tambem faz 77 anos! Que eu possa contar com a “ajuda” dela durante muitooooooooos anos! Parabens minha avo ❤️❤️❤️