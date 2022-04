Marco Costa sobre infância: “Aprendi a viver com pouco”

Marco Costa abriu o livro e falou sobre a infância difícil que enfrentou e a força que a sua mãe, Esperança Oliveira, teve para o educar.

O pasteleiro esteve como convidado no formato de entrevistas da TVI “Conta-me Como És”, conduzido por Fátima Lopes. Em conversa, o namorado de Vanessa Martins começou por explicar o impacto que a mãe teve na sua vida.

“A minha mãe era cabeleireira, tomava conta de crianças, vendia plantas, à noite trabalhava numa fábrica de sanduíches. Quando ouço falar em mãe guerreira o sinónimo é Esperança Oliveira. Desde pequeno que aprendi a viver com o pouco que temos. Às vezes não precisas de mais para seres feliz”, disse.

O antigo participante do “reality show” “Casa dos Segredos” lembrou que abraçou o mundo da cozinha por causa do pai, que morreu quando tinha 18 anos. “Comecei a trabalhar aos 12 anos na fábrica com o meu pai, fazia aquelas coisas que um miúdo pode fazer”, recordou.

“Trabalhava de noite e estudava de dia. Aos 15, deixei a escola e fui trabalhar como ajudante de pasteleiro. Senti que ou estudava ou ganhava dinheiro. E tirar dinheiro onde faz falta… Não me arrependo. Não podemos ser todos doutores, apresentadores, mas em todas as profissões podemos ser bons”, acrescentou.

Hoje em dia, é feliz numa profissão que aprendeu com o seu progenitor: “Quando o meu pai morreu não me deixou nada que eu pudesse tocar, mas deixou-me tudo, deixou-me a minha profissão. Tenho a mágoa de não poder partilhar com ele as coisas que tenho”.

Marco Costa é dono de várias lojas de fabrico próprio “Receitas Com Sucesso”.

