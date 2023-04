Margarida Corceiro: “Eu tenho de fazer o que me apetece”

Margarida Corceiro foi, pela primeira vez, convidada de um podcast e aproveitou para falar sobre a carreira.

Margarida Corceiro foi a primeira convidada do podcast “Dear Woman”, de Maria Costa Maia, e aproveitou para falar sobre os projetos na área da ficção e esclarecer algumas polémicas.

Numa primeira fase, a atriz aproveitou para esclarecer os rumores sobre uma possível participação na série espanhola “Elite”: “Nunca estive a gravar ‘Elite’, mas eu percebo os rumores porque, efetivamente, eu conheço alguns atores da série e viram-nos em festas, então é super normal”.

A atriz conta com um milhão e meio de seguidores no Instagram, mas, quando questionada por Maria Costa Maia, explicou que não tem noção da influência que tem sobre as pessoas: “Eu não consigo imaginar o que é uma plateia de um milhão e meio de pessoas”.

Relativamente à imprensa, Margarida Corceiro afirmou que tem o direito de fazer o que lhe apetece, sem ser alvo de escrutínio: “Eu tenho de fazer o que me apetece, eu tenho 20 anos, eu posso ir sair à noite, posso ir almoçar com as minhas amigas (…). Foi uma ideia na minha cabeça que comecei a moldar há pouco tempo”.

A atriz disse, ainda, que não sente a necessidade de se justificar: “Quando é assuntos pessoais, então não mesmo. Quando é trabalho é diferente”.

Magui Corceiro, como é apelidada, falou também dos projetos profissionais futuros. A jovem de 20 anos é a nova apresentadora do “Cabelo Pantene – A Competição” e integra o elenco da nova temporada da série juvenil “Morangos com Açúcar”, ambos transmitidos pela TVI.

Ao contrário da participação nos “Morangos com Açúcar”, a artista explicou que o convite para o “Cabelo Pantene – A Competição” foi “inesperado”: “Não estava nada à espera, porque não é a minha área e por mil motivos. (…) Se é para experimentar apresentação, este formato é o mais indicado porque tem a ver com o meu trabalho”, rematou.