Margarida Corceiro recebe ameaças de morte: “Há malta louca”

Depois de ter sido considerada pela “Forbes” como a influenciadora mais relevante em Portugal, Margarida Corceiro admite que a fama lhe traz muitos dissabores.

Margarida Corceiro está ainda a digerir o título de maior influenciadora de Portugal, atribuído pela revista “Forbes” – onde admitiu que pode ganhar dez mil euros por publicação no Instagram -, mas, em entrevista ao “podcast” “Dear Women”, falou sobre o lado negativo da fama.

“Quando falam dos meus amigos, do meu namorado ou da minha família, porque é que eu tenho de me justificar? Era o que faltava! É uma coisa tão pessoal!”, referiu a atriz, que começou a gravar a nova série de “Morangos com Açúcar”, da TVI.

“Mas já aconteceu justificar-me, porque começou a tomar proporções ridículas, de eu receber ameaças de morte. As pessoas são loucas! Há malta louca!”, acusou.

Relativamente à imprensa, Margarida Corceiro afirmou à entrevistadora de “Dear Women”, Maria Costa Maia, que tem o direito de fazer o que lhe apetece, sem ser alvo de escrutínio: “Eu tenho de fazer o que me apetece, eu tenho 20 anos, eu posso ir sair à noite, posso ir almoçar com as minhas amigas (…). Foi uma ideia na minha cabeça que comecei a moldar há pouco tempo”.

A atriz disse, ainda, que não sente a necessidade de se justificar: “Quando é assuntos pessoais, então não mesmo. Quando é trabalho é diferente”, rematou.