Apresentadora Maria Dominguez deixa-se fotografar em topless e fãs elogiam

Maria Dominguez deixou-se fotografar em topless e partilhou o resultado final nas redes sociais. A apresentadora recebeu vários elogios dos cibernautas.

A comunicadora, que o público se habituou a ver no programa “Estamos em Casa” a apresentar o passatempo, fez furor nas redes sociais com um conjunto de fotografias em que surge sem a parte de cima do biquíni.

“Em toda a minha vida o meu coração tem procurado a única coisa que não sei descrever”, escreveu Maria Dominguez na legenda.

Na secção de comentários, rapidamente, diversos admiradores elogiaram a apresentadora da estação de Paço de Arcos. “Linda”, “Muito linda”, “Fantástica” e “Sexy demais” servem a título de exemplo.