Maria João Abreu aproveita férias em família no Gerês

A atriz está de férias no Gerês com a família e já partilhou as primeiras fotografias e vídeos nas redes sociais.

Maria João Abreu fez uma pausa profissional para desfrutar de alguns dias de descanso e renovar energias a norte de Portugal com o marido, Jorge Soares, os filhos, Ricardo Raposo, Miguel Raposo, Rita Raposo, e os netos, como a própria revelou na conta de Instagram.

“Andámos a ressacar 5 anos. Finalmente concretizámos o nosso desejo. O melhor bacalhau”, lê-se na legenda de uma fotografia captada no restaurante “O Vítor”.

Jorge Soares também partilhou uma fotografia na qual surgem a divertir-se nas cascatas do Gerês. “Nas cascatas”, lê-se na publicação.

Recorde-se que os dois filhos de Maria João Abreu, Miguel, de 34 anos, e Ricardo, de 27, nasceram do casamento terminado com José Raposo. O ator é ainda pai de Lua, de um ano, da atual relação com a, também, atriz Sara Barradas.

