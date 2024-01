Marta Gil assume separação de José Nuno Vale

A atriz Marta Gil assumiu a separação de José Nuno Vale. A ex-participante do “Big Brother” abordou a “desilusão amorosa”.

Marta Gil está separada. A atriz e ex-participante do “Big “Brother” disse, em declarações à revista “Caras”, que já não namora com José Nuno Vale.

“Foram três anos, e acho que, inconscientemente, o peso da idade também nos faz dar mais importância aos relacionamentos e achar que este é que vai ser para sempre”, disse Marta Gil.

“Já todos passámos por desilusões amorosas e todas doem imenso, de formas diferentes. Eu tinha um plano, achava que queria ficar com aquela pessoa o resto da minha vida”, rematou a atriz da novela da TVI “Festa é Festa”.

A separação de Marta Gil é recente, uma vez que, em dezembro do ano passado, falou do namorado a propósito das férias. “O meu namorado é do Porto, portanto percorro quase todos os cantos de Portugal”, disse, na altura à N-TV.