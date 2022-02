Marta Melro e Paulo Vintém revelam sexo do bebé

Marta Melro e Paulo Vintém revelaram na noite de sábado o sexo do bebé. O casal não abriu o jogo na festa da TVI, mas celebrou nas redes sociais.

Era a resposta pela qual todos os jornalistas ansiavam na gala do 29.º aniversário da TVI mas, no evento, o casal referiu já saber o sexo do bebé, embora tenha preferido não revelar.

Poucas horas depois de terem chegado ao Casino Estoril, Marta Melro e Paulo Vintém resolveram contar tudo aos seguidores.

“Vocês não sabem, mas nesta foto há um miúdo podre de giro e duas miúdas cheias de atitude. YES IT’s A GIRL! (sim, é uma menina)”, escreveu Marta Melro nas redes sociais como legenda de uma foto do casal na gala.

“As últimas semanas têm sido tão caóticas que não tem sobrado 1 segundo que seja para mim, a maior parte do tempo nem me lembro que estou grávida (só quando o cansaço aperta mais cedo do que o habitual). Finalmente tirei uma horinha para mim, para mimar, apreciar e amar este meu novo corpo!”, referiu a atriz de “Festa é Festa” num raro momento fora das gravações da novela da TVI.