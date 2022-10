Matias Damásio canta refrão de música a filho de Gonçalo Quinaz, em direto, na TVI

Matias Damásio acedeu a um pedido feito por Maria Botelho Moniz e enviou um “abraço” ao filho mais novo de Gonçalo Quinaz, durante a emissão desta manhã de sexta-feira, 28 de outubro, do “Dois às 10” (TVI).

O cantor angolano levou o tema “Como Antes” ao formato das manhãs da estação de Queluz de Baixo. Depois da sua atuação, o artista recebeu um pedido da apresentadora do matutino.

“Tenho que te pedir um favor, posso? O Gonçalo Quinaz acabou de me contar ali em ‘off’ que o filho mais novo dele, o António, tem três anos, e todos os dias o Gonçalo vai buscá-lo à escola e ele pede: ‘pai, põe a música da lua’. Tu importas-te de mandar um abraço para o António?” disse.

Matias Damásio aceitou o pedido e cantou o refrão da música. “António, um abraço!” afirmou no final de um trecho do tema.

Em estúdio, Gonçalo Quinaz assistiu ao gesto do cantor, sendo visível a emoção no rosto do ex-futebolista e agora comentador do universo “cor de rosa” no “Dois às 10”, ao lado de Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Merche Romero.