Mia Rose sobre a namorada do ex-marido: “Trata muito bem do meu filho”

Mia Rose, que está em contagem decrescente para subir ao altar, foi convidada de Rita Moreira Coelho no podcast “Mãe é Mãe”, onde falou sobre a relação com a atual namorada de Miguel Cristovinho.

A cantora esteve no podcast “Mãe é Mãe”, de Rita Moreira Coelho, e falou sobre assuntos relacionados com a maternidade, nomeadamente a a co-parentalidade.

Inicialmente, Mia Rose, que está atualmente noiva de António Morais, recordou a separação de Miguel Cristovinho. “Qualquer tipo de separação ou divórcio, os dois têm culpa. Portanto, tens de te perdoar pelas coisas que correram mal da tua parte”, notou.

O ex-casal teve um filho, Mateus, que está prestes a completar seis anos e a intérprete, de 36 anos, explicou que decidiram colocar a criança “em primeiro lugar”. “Escolhi o Mateus em primeiro, não me escolhi a mim e, portanto, quando escolhes o teu filho acima do que tu estás a sentir tudo passa. Perdoas, já não tens rancor, já não tens ressentimento”, referiu.

“Eu gosto muito do pai do meu filho, vou sempre gostar e vou sempre amar de certa forma. É o pai do meu filho. Ninguém pode falar mal do Miguel à minha frente porque não faz sentido”, sublinhou.

Boa relação com a atual namorada do ex-marido

Foi em 2020 que Mia Rose e Miguel Cristovinho anunciaram o fim do casamento. Desde então, o vocalista dos D.A.M.A. não voltou a tornar público nenhum relacionamento. No entanto, a intérprete de “Tudo Para Dar” falou sobre a relação com a atual namorada do ex-marido.

“Tenho uma ótima relação com a namorada do meu ex-marido. Gosto muito dela, acho que é uma pessoa fantástica. Trata muito bem do meu filho, que sempre foi a coisa mais importante”. “Claro que eu tive muita sorte nisso porque tenho uma pessoa espetacular na vida do meu filho, mas sei perfeitamente que há situações em que não é assim tão fácil”, destacou.

Mia Rose, que tem mais de 50 por cento da guarda do filho, explicou que o pequeno Mateus tem uma boa relação com a madrasta e que acha isso “fantástico”.