Mickael Carreira mostra-se a ensaiar para concerto especial

Mickael Carreira sobe ao palco do Coliseu dos Recreios no dia 27 de abril. As últimas semanas têm sido “exigentes”, como revelou na página de Instagram.

No fim do mês, Mickael Carreira prepara-se para subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Nas redes sociais, o mais velho do clã Carreira partilhou alguns registos dos ensaios para o espetáculo.

“As últimas semanas têm sido muito exigentes com ensaios todos os dias, mas o Coliseu já está aí à porta! Dia 27 de abril, vai ser incrível e espero surpreender-vos”, escreveu, acrescentando que os bilhetes estão quase a esgotar.

“Ainda tenho uma novidade especial guardada para esta noite! Conseguem adivinhar o que é?”, questionou.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “Já estou no extremo da minha ansiedade”, “Tão difícil arranjar três lugares juntos! Mas consegui” e “Mais uma música nova? Ansiosa” são alguns dos exemplos.