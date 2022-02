Piloto Miguel Oliveira casa-se com namorada de longa data

Miguel Oliveira casou-se com a namorada de longa data, Andreia Pimenta. O piloto partilhou a boa-nova com uma foto do dia da cerimónia.

O piloto português e a companheira subiram ao altar, este fim de semana, para celebrar “a curva mais importante” da vida enquanto casal, tal como confessou o condutor no perfil de Instagram.

“Este fim de semana realizámos a curva mais importante da nossa vida. Selamos o nosso amor através do matrimónio e queremos partilhar convosco”, começou por contar Miguel Oliveira.

“Sinto-me feliz e um sortudo por partilhar a vida ao lado da minha mulher que é a minha cara metade”, confessou o piloto, agradecendo a todos pela presença com “um abraço” na legenda.

Os diversos internautas juntaram-se para dar os parabéns ao piloto português de motociclismo da Moto GP.

Lembre-se que Andreia Pimenta é filha da madrasta de Miguel Oliveira que a conheceu quando tinha 13 anos.