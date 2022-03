Morreu Jane Powell, atriz da “era de ouro de Hollywood”

Jane Powell faleceu na quinta-feira, 16 de setembro, aos 92 anos, em casa, em Wilton, no Connecticut, nos Estados Unidos da América.

A notícia da morte da atriz foi avançada por vários órgãos de comunicação como o “The Hollywood Reporter” A atriz morreu de causas naturais. A artista teve uma grande projeção nas décadas de 1940 e 1950 sendo um dos rostos da Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

Jane Powell participou em filmes como “A Date With Judy” ou “Royal Wedding” e “Seven Brides for Seven Brothers”.

Jane Powell era conhecida pela sua voz de soprano e teve parcerias com Fred Astaire, Debbie Reynolds ou Elizabeth Taylor.