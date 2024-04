Na reta final da gravidez, Mafalda Castro exibe (enorme) barriga

Nas redes sociais, a apresentadora Mafalda Castro, que está grávida do primeiro filho, partilhou um vídeo onde exibe a barriga.

Mafalda Castro está à espera do primeiro filho, fruto da relação com o repórter Rui Simões. Nas redes sociais, a apresentadora da TVI partilhou um vídeo onde mostra a barriga já bem saliente.

“Update da barriguinha. Oficialmente no terceiro trimestre”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, algumas figuras públicas reagiram. “Lindeza”, disse Madalena Abecasis, “Amo”, referiu Zé Lopes, seguido de um emoji em formato de coração, “Linda”, comentou Merche Romero.

Recentemente, Zé Lopes foi questionado sobre com quem gostaria de formar dupla. O comunicador frisou que trabalhar com Cristina Ferreira era “um grande sonho”, mas também destacou Mafalda Castro: “Acho que a pessoa com a qual teria mais química seria a Mafalda Castro. Somos jovens, frescos e criativos. Seria giro!”.