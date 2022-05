Namorada de Nuno Homem de Sá acusa TVI de manipulação e ataca Catarina Siqueira

Frederica Lima, namorada de Nuno Homem de Sá, concorrente do “reality show” “Big Brother – Desafio Final”, é uma espetadora atenta e não deixar passar nada em branco.

Frederica acusou, no perfil de Instagram, a TVI de manipulação de imagens e atacou a concorrente do formato Catarina Siqueira. “Querido ‘Big’ Natal. Para esta gala eu só peço um presente no sapatinho! Vou-lhe pedir uma excepção à regra! Só uma vez! Quero igualdade”, começou por escrever.

“Gostava muito, eu e todos os que assistem o 24h, que pudessem partilhar com todos os outros, inclusive com os concorrentes da casa, um BBplay com a santa Catarina. Ela que diz cobras e lagartos do Nuno a toda a hora e está constantemente a falar mal dele e a manipular os que a rodeiam sobre tudo”, disse.

“É que estarem três semanas a baterem no Nuno a torto e a direito e a tentarem passar a imagem que é só ele que fala de jogo e ele é que entra na cabeça das pessoas e que ele é que tenta manipular a opinião e ele é que está sempre a falar mal nas costas ou a tentar virar o A contra o B etc etc.. Era mais que justo que os pobres coitados pudessem ter a noção do veneno que os rodeia”, acrescentou.

“Um BBplay da santa Catarina nunca vai equilibrar a balança pois não se compara com as três semanas exaustivas de montagens ‘anti-Nuno’ para o ‘Diário’, ‘Express’, ‘Extra’ e gala. Mas enfim, já era uma esmolinha para o ‘lado de cá’”, afirmou.

A namorada do ator garantiu ser uma “mulher feliz” por ter o seu namorado a falar de si “todos os dias”. “Sou uma mulher muito feliz por ter o meu Nuno a falar de mim todos os dias desde que acorda até que se deita. Mas fico francamente preocupada com o excesso de vezes que a Catarina diz e repete e massacra toda a gente com o nome Nuno, Nuno, Nuno… ‘Alguém espirrou’ e ela responde ‘foi o Nuno!’ e andamos nisto há três semanas”, desabafou.

“E pronto querido ‘Big’ Natal, queria apenas um BBplayzinho como deve de ser, com as mãozinhas no cigarro e na saladinha e um cheirinho de maldizer da santa Catarina para que, aqueles pobres manipulados pelos BBplay anteriores, possam ter uma melhor noção das pessoas que os rodeiam. E para que as pessoas que só assistem aos vossos resumos/montagens na TVI possam perceber que a planta é carnívora e está a comê-los de cebolada!” frisou.

“Pelo bem-estar daquela casa e para que a malta acorde e se meta longe de gente tóxica, eu deixo-lhe esta carta com o meu pedido para esta ‘gala’. Um grande beijinho e que amanhã possamos todos ver e dizer em coro ‘Oh oh oh’! Ainda acredito no ‘Big’ Natal. Beijinhos! Por mais verdade neste jogo do grande irmão!” rematou.