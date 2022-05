Namorada de Nuno Homem de Sá responde a desentendimento com Jaciara Dias

Frederica, namorada de Nuno Home de Sá, recorreu às redes sociais do ator para reagir à polémica que envolve o intérprete e Jaciara Dias.

Após um desentendimento entre os dois concorrentes do “Big Brother – Desafio Final”, na TVI, a empresária ameaçou processar Nuno Homem de Sá por difamação e a reação da companheira do artista não se fez esperar.

“Não é nenhum ‘Santinho’, mas ninguém merece aquilo que lhe estão a fazer. Super a favor de ‘fogo no parquinho’, de discórdias, de picardias, de brincadeiras, de pregar partidas etc”, referiu Frederica, em defesa de Nuno Homem de Sá.

“O Nuno tem uma família cá fora, tem uma carreira e tem uma vida pela frente. Ontem foi vítima de um teatrinho de Drama Queen, com direito a choro, simulação de ataque de pânico, ameaças de que seria processado, etc. A Jaciara disse que não consegue estar ao pé do Nuno e fez toda aquela encenação para o intimidar e humilhar perante os colegas. Pouco tempo depois, a mesma Jaciara sentou-se, por sua própria iniciativa, ao lado dele, literalmente ao lado dele, a sorrir e a comer a sopa que ele fez, conversando como se nada se tivesse passado..”, acrescentou.