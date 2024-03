Natalie Portman está oficialmente separada de Benjamin Millepied

Natalie Portman entrou com o pedido de divórcio de Benjamin Millepied em julho de 2023 e viu o mesmo concluído no passado mês de fevereiro.

Após 11 anos de matrimónio, Natalie Portman decidiu pedir o divórcio a Benjamin Millepied. Quase oito meses depois do processo ter sido iniciado, o casal encontra-se oficialmente separado, avança a “People”.

A atriz, de 42 anos, entrou com o pedido em julho de 2023 e viu o mesmo concluído no passado mês de fevereiro, em França, local onde mora com os filhos: Aleph, de 12 anos, e Amalia, de sete.

“Inicialmente foi muito difícil para ela, mas os amigos reuniram-se em torno dela e a ajudaram-na a superar o pior”, contou uma fonte à publicação.