Nélson Évora anuncia em direto que vai ser pai

Um momento insólito: o atleta Nélson Évora anunciou este sábado à noite, em direto, que vai ser pai pela primeira vez.

Foi depois da atuação no “Dança com as Estrelas”, neste sábado à noite, que Nélson Évora anunciou ao país, em direto, que vai ser pai: “O que é que tu queres dizer, Nélson?”, perguntou Cristina Ferreira ao participante: “O canguru vai ser pai!”, respondeu o atleta de salto em comprimento.

O desportista anunciou a novidade ao lado da namorada Evy Alberola, que revelou que, na ecografia, percebeu que o bebé estava “a dançar igual ao pai e não parava quieto”.