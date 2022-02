Neymar elogia modelo e atriz norte-americana Amanda Cerny

O jogador de futebol do Paris Saint-Germain Neymar elogiou a modelo e atriz Amanda Cerny, comparando-a com a personagem Emilia do “Sitio do Pica-Pau Amarelo”.

O atleta brasileiro ficou rendido à fotografia publicada pela norte-americana no seu perfil de Instagram, em que aparece mascarada de biquíni vermelho, com peruca e batom a condizer.

“Looks like EMILIA… Sítio do Pica-Pau Amarelo”, comentou Neymar. De seguida, Amanda Cerny respondeu: “Tive que procurar no Google, mas sim!”

https://www.instagram.com/p/B6-7Zl7lLlr/

Diversos internautas mostraram-se surpreendidos com o comentário do futebolista da equipa francesa. “Para quê estar a meter-se com a rapariga?” questionou um fã. “Mais uma, não é?” atirou outro.