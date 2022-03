Noémia Costa cai durante gravações de “Terra Brava” [vídeo]

Noémia Costa caiu durante as gravações de uma cena da novela da SIC “Terra Brava”, transmitida pela SIC.

A queda da atriz ocorreu há alguns meses, durante as gravações de uma cena com o colega de profissão Diogo Amaral, que partilhou um vídeo do momento na conta oficial de Instagram.

“Isto não tinha graça nenhuma se a Noémia se tivesse magoado, mas não foi o caso. A Dona Prazeres não se magoou e foi a primeira a rir à gargalhada”, explicou o ator. “Este vídeo tem meses, hoje por acaso cruzei-me com ele. É um daqueles tesouros que tem de ser partilhado”, acrescentou.

https://www.instagram.com/p/B8LePTzAXMf/

Recorde-se que Noémia Costa e Diogo Amaral interpretam dona Prazeres e Marco Paulo, respetivamente, em “Terra Brava”.

Mariana Monteiro, João Catarré, Renato Godinho, Maria João Luís, Sara Matos, João Jesus, Luciana Abreu e Virgílio Castelo são alguns dos atores que integram o elenco do projeto da SIC.

