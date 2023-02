Noua Wong: “Não tenho stress de engravidar”

A coreógrafa e jurada do “Dança Comigo”, aos domingos, na RTP1, conta que casar e ter filhos com Cifrão não está, para já, nos planos, porque o casal multiplica-se em trabalhos.

Conhecida como coreógrafa e bailarina – e, mais recentemente, como atriz -, Noua Wong ganhou notoriedade nos últimos domingos ao integrar o júri do “Dança Comigo”, o concurso da RTP1 que volta nesta noite ao pequeno ecrã com Sónia Araújo, Filipe La Féria e outro(a) convidado(a) a avaliar, também, os concorrentes famosos.



Com um namoro de 15 anos com o músico dos D’ZRT Cifrão, Noua preza a discrição, mas, num momento raro, fala um pouco da sua vida privada. Os amigos Paulo Vintém e Marta Melro já são pais e será que a agora jurada está preparada para mudar as fraldas a um possível rebento? “Não penso muito em filhos, eu e o Cifrão nunca falámos em tentar construir uma família. Não há cá stress para engravidar, nem a família chateia muito”, diz a bailarina à N-TV, para acrescentar, em tom de brincadeira. “Costumo dizer: ‘queres um bebé, faz tu!’ Mais a sério, ao fim de 15 anos as pessoas que estão à nossa volta já se habituaram que não vale muito a pena falar nisto…”



Um eventual casamento está, igualmente, em “stand by”. “Organizar o casamento… bem, o dinheiro que se gasta, toda a religião envolvida… sabe, existe o ateu, já eu acredito em tudo!”, diz à nossa reportagem, para explicar o contexto familiar. “Parte da família vem do Brasil, há um avô chinês, uma avó católica e um índio da Amazónia. Tenho todas as religiões bastante perto”, frisa. “E, depois, com esse dinheiro podíamos viajar, nós nunca tiramos férias, porque nestes 15 anos de namoro estão sempre a aparecer convites para trabalhar”, destaca Noua, que, assim, não dá prioridade ao casamento.



Quanto à experiência no “Dança Comigo”, a artista não podia estar mais satisfeita. “Estou tão feliz. Há um grande nível de entusiasmo nos concorrentes. Por exemplo, um deles ainda não sabia qual era o estilo que ia dançar e, por isso, quis ensaiar todos!”



Curiosamente, o namorado, Cifrão, não foi o primeiro a saber da novidade. “A primeira pessoa a quem contei foi à minha sogra, porque ela estava comigo no momento. Quando vi a chamada e conheci o número pensei logo: ‘há aqui alguma coisa na manga, de certeza!’. Disse que ia ser educada e ouvir até ao final, mas que não estava focada nas danças agora, porque há outros projetos que estão a dar-me grande gozo – como ser atriz. Depois, foi este convite maravilhoso e está toda a gente entusiasmada!”, jura.



Ao lado do companheiro, tenta melhorar a vida dos bailarinos em Portugal. “O mercado dos bailarinos é muito ingrato e eu e o Cifrão estamos a lutar para que seja diferente. Uma das partes da luta tem a ver com o curso para poder dar passo seguinte que queremos dar na dança. Para mim não dava voltar para a escola, estou focada nos textos que estou a decorar, mas o Cifrão tem boas notas na licenciatura em dança!”, elogia Noua, à despedida.