Nuno Graciano tem paixão platónica por Fátima Lopes

Nuno Graciano revelou, esta quarta-feira, em direto, durante o programa “A Tarde É Sua” (TVI), que sente uma “paixão platónica” sobre Fátima Lopes.

O apresentador do Canal 11 não teve qualquer receio em admitir publicamente que tem uma grande admiração pela profissional da TVI, numa conversa que teve com Leonor Poeiras no formato da tarde.

“Acho a Fátima Lopes uma mulher engraçadíssima, tenho assim uma paixão por ela. Ela não sabia, fica a saber hoje. Tenho uma paixão platónica por ela”, começou por afirmar o comunicador, explicando de seguida o porquê.

https://www.instagram.com/p/B-K88ZpHji0/

“Porque aprendi a fazer muito ‘day time’ com ela. Ela fazia o programa da manhã e eu sentava-me num cantinho ao lado a ver como é que se fazia. Havia uma admiração grande”, prosseguiu.

Com o tempo que foi passando, Nuno Graciano vou evitando esta “paixão”. “Depois fomos crescendo, nunca me declarei, acho que ela agora está outra vez ocupada (com namorado). Se não tiver ainda tenho uma hipótese, não é?” brincou.

“Para já tem aí as pernas mais bonitas deste país. Farto-me de rir com ela”, rematou.

Recorde-se que, desde a semana passada, Leonor Poeiras assumiu o lugar ocupado por Fátima Lopes como apresentadora do programa das tardes da TVI, transmitido durante a semana.

