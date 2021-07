Leonor Poeiras no lugar de Fátima Lopes em tempo de quarentena

View this post on Instagram

A partir de hoje e enquanto for possível estarei à frente do @atardeesuatvi. A @fatimalopesoficial vai entrar em isolamento para cuidar dos filhos. Eu não tenho ninguém a meu cargo nestes dias e por isso regresso à antena a partir de hoje. Espero desta forma contribuir para que se distraia! Faz hoje 17 anos que entrei na TVI e nunca, nem por um dia, deixei de vestir a camisola com orgulho. Agora mais que nunca! São tempos desafiantes! Há anos que me chamam Bombeira de Serviço da TVI e sabem?… eu sempre adorei essa expressão: QUANTA HONRA! ❤️ Hey, vamos fazer uma pausa e sorrir um bocadinho? 16:15, na @tvioficial