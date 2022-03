Núria Madruga declara-se ao marido em dia de aniversário

Núria Madruga assinalou publicamente mais um aniversário do marido, Vasco Silva, com uma declaração de amor.

O marido de Núria Madruga completa 40 anos, esta sexta-feira, e, para celebrar a data, a atriz partilhou um vídeo com fotografias de ambos na conta de Instagram, juntamente com uma dedicatória enternecedora.

“Este miúdo faz hoje 40 anos. Há 11 que partilho a minha vida com ele e já me deu o melhor do Mundo. Não sei como serão os próximos anos, mas uma coisa é certa, as expectativas estão altas. Estou oficialmente casada com um quarentão”, lê-se na descrição da publicação.

https://www.instagram.com/p/B7tOtkzndsU/

O casal trocou alianças a 11 de setembro de 2010, numa cerimónia que decorreu na Igreja do Santo Condestável em Campo de Ourique.

Núria Madruga e Vasco Silva têm em comum três filhos: os gémeos, Sebastião e Salvador, de oito anos, e Lourenço, de um.