Óscares: Os “looks” dos vencedores da cerimónia

Fotografia: Instagram The Academy

Entre as caras conhecidas que marcaram presença na 92.ª edição dos Óscares, em Hollywood, nos Estados Unidos, os vencedores foram as grande atrações da noite.

Renée Zellweger arrecadou o prémio de Melhor Atriz, com o filme “Judy”, Brad Pitt levou para casa o troféu de Melhor Ator Secundário, com “Era Uma Vez em Hollywood” e Laura Dern ganhou Melhor Atriz Secundária, com “Marriage Story” foram alguns dos vencedores da noite.

Na galeria acima, pode ver alguns dos “looks” escolhidos pelos atores para subirem ao palco da cerimónia Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e expressarem o seu agradecimento.

Ora espreite!