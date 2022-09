Padrinhos de casamento de Bruno de Carvalho mostram-se felizes com o matrimónio

Inês Simões e Jorge Guerreiro mostraram-se, esta sexta-feira, 2 de setembro, rendidos ao casamento entre Bruno de Carvalho e Inês Simões.

Antes de começar a cerimónia, Manuel Luís Goucha conversou com os padrinhos do noivo. A atriz começou por frisar que mantém uma relação de amizade com o antigo presidente do Sporting há muitos anos.

“Sou a amiga mais antiga do Bruno. Tenho de dizer que estou muito feliz porque o meu amigo está feliz. Quando os nossos amigos estão felizes nós gostamos de estar neste momento”, afirmou.

De seguida, a intérprete frisou ter sido surpreendida com o convite para ser madrinha: “Fiquei honrada com este convite de ser madrinha e nunca esperei. Não estava à espera, nem estava à espera que eles se casassem tão rapidamente, porque faz oito meses que eles se conheceram na casa do ‘Big Brother’”.

Por sua vez, o padrinho Jorge Guerreiro falou sobre o momento em que se conheceram no programa “Big Brother Famosos” (TVI). “Conheci o Bruno no dia 2 de janeiro. Realmente houve logo ali uma química muito boa desde o início visível. Sinto-me lisonjeado por ele me ter escolhido para ser o padrinho deste casamento. Eu sei o motivo pelo qual ele fez o pedido. É que eu assisti, ao vivo, ao crescimento do amor entre ele e a Liliana”, explicou o músico.

“Nós tínhamos uma boa relação. Ele desabafa muito comigo. Estou muito feliz”, acrescentou.