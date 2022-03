Pai de Maria reage à entrada da filha no “Big Brother Famosos”: “Caixinha de surpresas”

José Gomes, pai da concorrente Maria, do “Big Brother Famosos” (TVI), reagiu à entrada da filha na casa mais vigiada do país, durante a gala de estreia.

O progenitor esteve no estúdio na noite de estreia de mais uma edição do “reality show”, conduzida por Cristina Ferreira, no domingo passado, 27 de fevereiro. Em entrevista ao “Extra”, da TVI, José Gomes reagiu à entrada da filha, assumindo que não estava à espera.

“Não, de maneira nenhuma. Sou pai, tenho que apoiá-la”, começou por dizer no estúdio. “Ela é uma caixinha de surpresas, é muito nova em relação aos outros, talvez os outros concorrentes tenham que a ajudar um bocadinho”, acrescentou.

“Como ela é, acha que os outros também são, e por vezes torna-se um bocadinho ingénua. […]. É uma menina cheia de energia, a gente está sempre à espera de algo mais dela”, prosseguiu. “Até a mim me surpreende”, rematou.

Recentemente, a concorrente revelou, durante uma conversa com os colegas, que quando era mais nova faltou às aulas para fazer um exorcismo. “Uma vez faltei às aulas porque fui fazer um exorcismo ao exorcista mais conhecido de Portugal”, contou.

Maria está dentro da casa do formato com os concorrentes Marco Costa, Nuno Graciano, Daniel Kenedy, Bernardo Sousa, Fernando Semedo, Sara Aleixo, Tanya, Pedro Pico, Vanessa Silva, Mafalda Matos, Miguel Azevedo e Bruna Gomes.