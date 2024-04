Paula Neves despede-se da telenovela “Cacau”: “Que viagem linda”

A atriz Paula Neves já terminou as gravações da telenovela “Cacau”, da TVI, e recorreu às redes sociais para despedir-se do projeto.

As gravações de “Cacau” estão prestes a chegar ao fim, mas, para Paula Neves, já chegou o momento da despedida. Nas redes sociais, a atriz despediu-se do projeto da TVI, no qual deu vida a “Soraia”.

“E chegámos ao fim. Amei fazer a Soraia, fui tão feliz a fazer a Cacau! Uma história que nos encantava e envolvia, uma camaradagem com os colegas incrível e que tornava um prazer cada dia de trabalho e uma personagem que me desafiava e preenchia!”, escreveu.

“Tanta gente boa que se juntou aqui! Que viagem linda e que honra enorme por fazer parte deste grupo! Até breve minha gente!”, acrescentou.

Na caixa de comentários, algumas figuras públicas reagiram. “Bom demais!”, referiu Leonor Seixas, “A Soraia é das melhores personagens da novela”, comentou Luís Borges, “Minha parceira! Mega dupla! Amei”, disse Salvador Nery.