Paulo Pires dedica tempo em casa à produção de rúculas

Paulo Pires tem dedicado o tempo que está em casa de quarentena devido à Covid-19 para ler livros, estar com a família e cultivar rúculas, tal com tem mostrado nas redes sociais.

Desde que ficou em isolamento social, o intérprete passou a partilhar mais coisas do seu quotidiano no perfil de Instagram. Entre as atividades que o artista tem feito está a produção de rúculas.

Numa fotografia que partilhou com os fãs, Paulo Pires aparece perto da sua plantação, com a legenda: “Rúculas em progresso”.

https://www.instagram.com/p/B_QdM19B73w/

Diversos internautas elogiaram o ator e não quiseram saber da rúcula. “Paulo, ninguém olhou para a rúcula!” atirou uma seguidora. “Acha mesmo que alguém vai olhar para a rúcula?” questionou outra.

Paulo Pires também já tinha deixado uma mensagem de esperança aos fãs numa altura em que se vive uma pandemia mundial.

“Muito tem sido dito, por isso não me quero estender sobre o tema da Covid 19! A mensagem que gostava de passar é: POR FAVOR FIQUE EM CASA! Parar a rede de contágio é dar uma enorme contribuição para que esta pandemia seja controlada”, escreveu. “Não querer saber, é ser egoísta e cobarde! É estar a pôr em risco aqueles que são mais vulneráveis”, adiantou.

