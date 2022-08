Paulo Vintém partilha nova foto da filha recém-nascida

Paulo Vintém mostra ser um pai “babado” e, nesta quinta-feira, dia 4, o cantor e ator partilhou com os seguidores uma imagem da filha recém-nascida.

Olhos só para a filha. Pai de “primeira viagem”, Paulo Vintém partilhou na manhã desta quinta-feira mais uma imagem da filha recém-nascida, Aurora, fruto da relação do cantor e ator com a atriz Marta Melro.

“Estou maluco… Bom dia!”, escreveu o membro dos D’ZRT, sem esconder a felicidade nas redes sociais.

“A nossa filha…”, respondeu a namorada, Marta Melro.

Recorde-se que a bebé Aurora nasceu no passado dia 1 de agosto e que os pais publicaram as primeiras imagens, ainda na maternidade, no dia seguinte.

A nível profissional Paulo Vintém atravessa, também, um excelente momento, já que os D’ZRT estão de volta aos espetáculos em 2023, já com algumas salas esgotadas em Lisboa e em Guimarães.