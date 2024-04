Pedro Fernandes diverte-se com a família em Amesterdão

Em período de férias da Páscoa, o locutor Pedro Fernandes rumou com a família até Amesterdão, na Holanda. Nas redes sociais, partilhou algumas fotografias.

Pedro Fernandes elegeu Amesterdão, na Holanda, para umas férias em família. Nas redes sociais, o locutor mostrou-se em alguns pontos turísticos, nomeadamente o Rijksmuseum e o Moco.

“Prometo que são as últimas férias… da Primavera! Gosto de Amesterdão. Apesar do cheiro a marijuana por todo o lado (igual a Boston), tem mais canais do que a NOS e eu sou uma pessoa que adora fazer ‘zapping’ e andar”, escreveu.

“Perfeito! E em 24 horas já andámos muito, sempre a tentar equilibrar os pontos de interesse entre adultos e miúdos. Em 24 horas já fomos ao Rijksmuseum, ao Moco, ao Madame Tussauds, ao Ripley’s, já andámos de barco pelos canais e já passámos por engano no Red Light District [quarteirão onde se centraliza a prostituição]. O Martim tapou os olhos. E eu também!”, contou.

“Temos mais coisas marcadas até sábado mas continuamos a aceitar sugestões. É aproveitar as férias da Páscoa até ao último segundo”, sublinhou.