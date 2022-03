Pedro Granger envia mensagem de amor a… José Condessa

Pedro Granger deixou uma mensagem de amor pública a José Condessa, com quem contracenou há dois anos na novela “A Herdeira”.

Numa data em que se assinala o Dia do Namorados em Portugal, o ator declarou-se publicamente ao amigo e colega de profissão com quem viveu uma relação amorosa no pequeno ecrã.

“E hoje é dia dos namorados. Continuo solteiro e bom rapaz, um pouco tímido até”, começou por escrever, em jeito de brincadeira, no perfil de Instagram, referindo-se ao tema “Ele e Ela”, de Madalena Iglesias.

“Decidi partilhar esta fotografia com o meu querido amigo e talentoso ator Zé Condessa que fez de meu namorado na ‘Herdeira’ há dois anos. Isto para dizer feliz dia dos namorados , das namoradas… respeitemos tudo e todos, que só assim faz sentido”, rematou.

A relação de amizade entre os dois já é bastante conhecida pelo público. Em setembro do ano passado, na semifinal dos Emmys, em Lisboa, Pedro Granger apelidou José Condessa como o melhor profissional com quem trabalhou.

