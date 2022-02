Pedro Granger celebra aniversário do irmão com foto antiga

Pedro Granger partilhou uma foto antiga nas redes sociais para celebrar publicamente mais um aniversário do irmão.

O irmão do ator, Francisco Granger, completa 36 anos e, para assinalar a data, Pedro Granger fez uma dedicatória no Instagram com uma foto antiga de ambos durante a infância.

“Parabéns, mano! Há 36 anos a dar-lhe cabo do juízo”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que o último projeto de Pedro Granger no pequeno ecrã foi a novela “Na Corda Bamba”, da TVI, na qual interpretou um dos protagonistas, a personagem “Óscar Magalhães”.

Deste elenco fizeram parte ainda atores como Pêpê Rapazote, Bárbara Branco, Dalila Carmo, Rodrigo Trindade, Margarida Vila-Nova, Maria João Bastos, Frederico Barata, entre outros.