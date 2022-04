Pedro Lima volta ao Alentejo com a família para fazer surf

Pedro Lima aproveitou as temperaturas quentes que se fazem sentir para ir até ao Alentejo com a sua família e fazer surf.

O ator fez as malas e mudou-se temporariamente para uma unidade hoteleira em terras alentejanas, onde pode estar a descansar em família longe da cidade e a praticar um desporto que ama: surf.

“Conseguimos organizar a família inteira para vir. E não é fácil! E daqui a pouco já vamos estar a nadar no mar da costa alentejana. Este ano as férias são por cá. Mas não consigo imaginar muito melhor do que cá”, partilhou o intérprete no Instagram.

Recorde-se que o ator e a mulher, Anna Westerlund, têm em comum Emma, Mia, Max e Clara. O ator também é pai de João Francisco, fruto de uma antiga relação amorosa.

LEIA TAMBÉM: