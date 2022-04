Pedro Ribeiro elogia Bruno Nogueira: “A disparar à bruta contra preconceitos”

View this post on Instagram

Como estive a trabalhar, não pude estar, como tanto queria, a ver o meu querido amigo Bruno entregar-se à maior sala de espectáculos do país. Pelo que leio esta manhã, todos os testemunhos falam de um monumental triunfo. A alegria emocionada que sinto é apenas comparável à pena de lá não ter estado. Que bom, Bruno! Conseguiste! Fico mesmo feliz porque o Bruno merece. É um soldado da liberdade criativa, na linha da frente a fazer aquilo em que acredita e é melhor que todos os outros. Ali a disparar à bruta, contra preconceitos, mentalidades mais pequeninas, vistas menos largas, o que for. Pum, pum, pum! É uma sorte do caraças sermos amigos há tantos anos e podermos celebrar este dia, mesmo sem estarmos juntos. Agora, em podendo, é favor passar cá e salvar a tangerineira, caro jovem agricultor.