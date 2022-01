Pimpinha Jardim celebra data especial

View this post on Instagram

Hoje o meu primeiro filho faz anos! Faz 10 anos! Tinha 25 anos quando fiquei a espera do bebé pela primeira vez e desde aí que tem sido uma grande caminhada e uma grande aprendizagem! Hoje celebra uma década de vida, entra nos dois dígitos e a verdade é que há datas que marcam mais e que me comovem e esta é uma delas! Sempre foste o bebé mais querido do mundo e vais continuar a ser! ❤️ Parabéns meu querido filho ❤️